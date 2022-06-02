«Ъ»: косметологи обеспокоены скорой нехваткой ботокса в России

Отечественные косметические клиники стали опасаться исчезновения импортного ботокса для ботулинотерапии, так как американский производитель препарата AbbVie в марте объявил о приостановке поставок в РФ, а импорт аналогов от Ipsen и Merz сокращается, сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что запасы ботулотоксинов, сделанные до начала специальной военной операции на Украине, стремительно иссякают, особенно после повышенного спроса на соответствующую услугу в марте текущего года.

Клиники готовы перейти на отечественные препараты, но только в случае серьезных сбоев с поставками из-за рубежа и заметного роста цен на импортную продукцию. Однако, как отмечают специалисты, цены на отечественные препараты также растут.

По данным RNC Pharma, производство ботулотоксинов в России в январе—апреле 2022 года увеличилось почти до 105 тыс. упаковок.

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