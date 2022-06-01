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Байден: Запад обсуждает возможность закупки нефти у России по сниженной цене

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность закупки по сниженной цене нефти у России вместо отказа от ее импорта, передает РИА «Новости».

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал американский президент.

По его мнению, в таком случае Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по цене, которая будет значительно ниже рыночной.

Байден также выразил мнение, что снижение цен на бензин и продукты питания в США маловероятно в ближайшее время.

Он также добавил, что более подробно изложит свою точку зрения на проблему роста цен в Соединенных Штатах 2 июня.

31 мая Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из России, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

Как сообщали в Еврокомиссии, запрет на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций.

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