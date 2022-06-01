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В Молдавии хотят изменить условия поставок газа из России из-за высоких цен

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти работают над возможностью внесения изменений в условия поставок газа из России, пишет ТАСС.

В республике хотят изменить условия контракта из-за слишком высоких цен для страны.

«Ведутся дискуссии с поставщиком, в том числе через административный совет («Молдовагаз»), были направлены просьбы. <…> Мы пытаемся обсудить возможность, обсудить некоторые условия контракта, хотим понять, есть ли открытость для их пересмотра», — сказала Гаврилица.

Кабмин Молдавии рассматривает вопрос доступа к альтернативным источникам энергии. Также прорабатывает возможность отсрочки погашения долга за российский газ.

Ранее 1 июня председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что цена за 1 тысячу кубометров российского газа для Молдавии уменьшится в июне с $920 до 880.

До этого сообщалось, что Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новые цены на газ, в соответствии с которыми тариф для бытовых потребителей вырос на 22,6%.

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