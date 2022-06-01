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«Мегафон» и МТС запустили пилотные зоны 5G в Новосибирской области

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Depositphotos

На территории Научно-технологического парка новосибирского Академгородка (Академпарк) появились пилотные зоны для испытания продуктов связи в формате 5G. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря.

«Мегафон» и МТС пилотные зоны запустили на базе Академгородка», — сказал Цукарь в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Ранее пресс-служба МТС заявляла, что зоны 5G в Новосибирской области позволят бизнесу протестировать свои разработки.

Решение о развитии сетей связи пятого поколения в Новосибирской области приняли в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2018 году. Тогда областные власти подписали соглашение с МТС.

В конце мая в министерстве науки и высшего образования России сообщили, что ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новую технику 3D-печати, которая позволяет создавать дешевые сложные конструкции, актуальные при производстве высокоточных устройств, в том числе антенн для 5G и 6G.

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