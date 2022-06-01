Сбер рассказал о преимуществах базовой платформы «Гостеха»

Представители Сбера в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде рассказали о преимуществах цифровой платформы Сбера – Platform V. Именно она легла в основу «Гостеха» в рамках эксперимента, стартовавшего в октябре 2020 года, когда Сбер стал разработчиком цифровой платформы для государственных сервисов.

В сессии «Цифровые платформы государства и бизнеса: проектирование целевого образа отраслей с учетом внедрения «Гостеха», прошедшей в рамках конференции, выступили вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль и вице-президент по развитию технологической платформы Platform V Андрей Войнов.

Оксана Смирнова-Крелль отметила, что опыт и экспертиза Сбера по переходу на Platform V будут способствовать централизованному внедрению и сопровождению перехода государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «Гостех».

«Сегодня Platform V обеспечивает технологическую независимость Сбера от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей. Использование Platform V с первых дней старта эксперимента позволило сэкономить ресурсы на создание единой платформы с нуля и оперативно приступить к реализации конечных прикладных сервисов ведомств в рамках эксперимента», — подчеркнула Смирнова-Крелль.

Андрей Войнов в ходе презентации Platform V отметил, что все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого программного обеспечения. По его словам, они усилены критическими доработками, позволяющими соответствовать повышенным требованиям безопасности и надежности. Разработанные на платформе бизнес-приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам. Platform V позволяет унифицировать и стандартизировать набор технологий, применяемых при создании ПО. Это особенно важно для крупных организаций.