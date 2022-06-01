Ассортимент стиральных порошков в торговых сетях поредел на 33% за два месяца

В период с марта по апрель 2022 года ассортимент стиральных порошков в магазинах сократился на треть на фоне снижения импорта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование компании NielsenIQ.

В исследовании отметили, что самое заметное сужение ассортимента наблюдается в стиральных порошках: количество товарных позиций в марте—апреле 2022 года сократилось почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года.

По словам директора по работе с ретейлом российского офиса NielsenIQ Константина Локтева, ассортимент сократился из-за того, что поставщики больше не могут поставлять свои товары. Также ряд поставщиков сократили свой ассортимент из-за недостатка сырья, ингредиентов и комплектующих. Кроме того, сокращение спровоцировано и самими покупателями, которые в марте массово скупили товары длительного хранения.

Некоторые эксперты отметили, что сокращение ассортимента не означает уменьшение представленных на отечественном рынке брендов. Речь идет о том, что из-за санкций многие поставщики столкнулись с проблемами в логистике и с упаковкой. Из-за этого пришлось сократить число товаров ради оптимизации производства.

24 мая поставщики попросили не отменять запрет на расширение торговых сетей при достижении 25% рынка на определенной территории. Поставщики обеспокоились, что усиление доминирующего положения ретейлеров приведет к тому, что конкуренция будет снижена, а самим поставщикам будет ограничен доступ. Кроме того, это может вызвать сокращение ассортимента.