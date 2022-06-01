Во Франции цена на самую популярную воду Cristaline вырастет на 10% впервые за 20 лет

Самая популярная питьевая вода во Франции – бренд Cristaline – подорожает на 10% впервые за 20 лет. Об этом сообщает телеканал BFM.

По словам специалиста по вопросам потребления Оливье Довера, цена на питьевую воду повысится в ближайшее время. Подорожание составит 10%. Сейчас же упаковка из шести 1,5-литровых бутылок Cristaline стоит около €1.

В последний раз Cristaline дорожала при смене валюты во Франции на евро в 2002 году. Затем цена оставалась неизменной. Это удавалось сделать благодаря увеличению производительности заводов и источников добычи воды. Однако с ростом цен на нефть пластик подорожал на 39%. Также выросли расходы на транспортировку, отметил телеканал.

BFM подсчитал, что во Франции продается не менее семи упаковок воды Cristaline в секунду.

В конце мая во Франции из-за жары и засухи в 24 департаментах объявили об особых правилах использования пресной воды. Эти департаменты расположены в основном на западе и юге страны. Там введен запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомашин, а в некоторых случаях и на поливку садов.