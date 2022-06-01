Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Женщина, облившая краской памятник разведчику Зорге во Владивостоке, не стала извиняться 08:47
Олимпийская чемпионка Навка заявила, что у Загитовой получится стать депутатом 08:44
Эксперт оценил вероятность замены российского газа африканским в ЕС 08:43
OBI получила 53 иска на сумму более ₽283 млн за неисполнение... 08:39
В АТОР назвали две самые популярные у россиян страны для отдыха этим летом 08:34
В Минобороны сообщили, что российские «Ураганы» уничтожили... 08:28
В Красноярском крае мать избивала сына и снимала это на телефон, чтобы позлить... 08:28
Джокович сказал, что зрители помогли Надалю обыграть его в 1/4 финала «Ролан... 08:27
Строительство трассы М12 Москва — Казань подорожало на 30% 08:25
Названы болезни, признаком которых может быть частая зевота 08:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Во Франции цена на самую популярную воду Cristaline вырастет на 10% впервые за 20 лет

close
100%
Cristaline

Самая популярная питьевая вода во Франции – бренд Cristaline – подорожает на 10% впервые за 20 лет. Об этом сообщает телеканал BFM.

По словам специалиста по вопросам потребления Оливье Довера, цена на питьевую воду повысится в ближайшее время. Подорожание составит 10%. Сейчас же упаковка из шести 1,5-литровых бутылок Cristaline стоит около €1.

В последний раз Cristaline дорожала при смене валюты во Франции на евро в 2002 году. Затем цена оставалась неизменной. Это удавалось сделать благодаря увеличению производительности заводов и источников добычи воды. Однако с ростом цен на нефть пластик подорожал на 39%. Также выросли расходы на транспортировку, отметил телеканал.

BFM подсчитал, что во Франции продается не менее семи упаковок воды Cristaline в секунду.

В конце мая во Франции из-за жары и засухи в 24 департаментах объявили об особых правилах использования пресной воды. Эти департаменты расположены в основном на западе и юге страны. Там введен запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомашин, а в некоторых случаях и на поливку садов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть