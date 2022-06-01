Матвиенко заявила, что Россия не пострадает из-за отказа ЕС от нефти благодаря росту цен

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси заявила, что Россия и ее бюджет не пострадают от наложенного Евросоюзом частичного эмбарго на импорт российской нефти благодаря новым рынкам сбыта и сложившемуся уровню цен на топливо, передает ТАСС.

«Во-первых, после пандемии началось существенное восстановление экономик большинства стран, и мы спокойно можем эту нефть, спрос на которую огромный, переориентировать на другие рынки», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что на мировом рынке есть определенный объем добычи и продажи нефти, и «другой, с Луны, нам никто не поставит».

Также спикер СФ пояснила, что стоимость объемов нефти, от которых отказалась Европа, будет компенсирована за счет роста цены на топливо.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Европейский союз согласовали запрет на страхование судов, которые транспортируют российскую нефть.