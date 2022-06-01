Аэропорты просят открыть магазины дьюти-фри на внутренних российских рейсах

К российским властям обратились владельцы аэропортов за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли (duty free) для пассажиров внутренних рейсов. Об этом информирует РБК со ссылкой на слова совладельца и председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева.

Такая мера, утверждает Ванцев, даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам — покупать товары по более низким ценам.

Аэропорты просят ввести такие магазины duty free до конца 2023 года.

В конце апреля сообщалось, что вылетающим из России в страны ЕАЭС могут разрешить покупки в duty free. Как сообщается, ФТС предлагает изменить статью 380 закона «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», устанавливающую требования к оборудованию и месту расположения магазинов duty free.

Предлагаемые изменения должны увеличить оборот таких магазинов в условиях сокращения международных пассажирских перевозок, говорится в публикации.

По информации издания, Минфин РФ занимается разработкой соответствующего законопроекта. Внесение инициативы в правительство намечено на середину мая 2022 года.