FT: Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов с российской нефтью

Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщает Financial Times.

Из-за этих мер Россия потеряет доступ к страховому рынку Lloyd's of London. При этом в британском правительстве не стали официально подтверждать эту информацию.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в рамках шестого пакета санкций.

По данным издания, запрет на страхование европейскими компаниями танкеров с российской нефтью станет серьезным финансовым оружием, которое позволит ЕС нанести серьезный ущерб экономике РФ, так как мало кто из компаний будет готов транспортировать нефть без страховки.

Эта мера, введенная ранее в отношении Ирана, уже показала свою эффективность.