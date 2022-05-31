В Молдавии тариф на газ для бытовых потребителей вырастет с 1 июня на 22%

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новые цены на газ, в соответствии с которыми тариф для бытовых потребителей вырос на 22,6%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление члена НАРЭ Александра Урсу.

Цены утвердили на основе расчетов, которые предоставила компания «Молдовагаз». Ранее глава этого энергетического предприятия Вадим Чебан объяснил, что в тариф включена закупочная цена в $620 за тысячу кубометров. В компании хотели увеличить стоимость газа для бытовых потребителей на 58%.

«Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 14 060 леев ($737)до 17 244 леев ($904)», — сказал Урсу.

Решение вступает в силу c 1 июня.

Накануне президент Молдавии Майя Санду сообщила зарубежным послам о своем беспокойстве по поводу роста цен в стране, а также тяжелой ситуации в энергосекторе. По ее словам, все существующие проблемы будут обсуждаться в дальнейшем. Кроме того, власти будут принимать меры по защите населения от экономических потрясений.