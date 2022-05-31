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«Ъ»: карты «Мир» могут заработать в Египте к сентябрю

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора TEZ TOUR Египет Тамера Саида.

«Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе «Мир», — сказал Саид, подчеркивая, что власти страны «как никто заинтересованы в этом».

По его словам, карты российской платежной системы могут заработать в Египте «к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон». В настоящее время, добавил он, жители России могут расплачивается в стране картами Union Pay.

Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов полагает, что международные системы Visa и MasterCard смогут относительно быстро восстановить работу своих банковских карт в РФ, если вернутся.

В начале марта сервисы ApplePay и GooglePay стали недоступны для выпущенных в России карт Visa и MasterCard. Позднее стало известно, что система ApplePay стала ограничивать и оплату картами «Мир» и удалять их из приложения.

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