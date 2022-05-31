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Орбан: Венгрию освободили от эмбарго ЕС на поставки нефти из России

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в социальных сетях, что запрет Евросоюза на поставки нефти из России не затронет страну.

«Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», — написал Орбан.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит эмбарго на импорт более двух третей нефти из России, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрет на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Комментируя это решение, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз надеется до конца 2022 года сократить импорт нефти из России на 90%.

Глава Евросовета Шарль Мишель позднее уточнил, что трубопроводная нефть из России не попадет под санкции.

Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов, комментируя частичное эмбарго ЕС, заявил, что Москва обеспечит себе других импортеров своей нефти.

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Санкции против России
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