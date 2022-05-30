Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Санкт-Петербурге пройдут спектакли театра «Эрмитаж» по Хармсу и... 15:31
Снуп Догг отменил концерты в Европе 15:30
В Хабаровске введут штраф за продажу энергетиков детям 15:29
В МАИ придумали, как летать к дальним планетам быстрее, чем на химических... 15:29
Жительница Тулы избивала и морила голодом приемных детей 15:29
Энергетик Фролов назвал перестраховкой нежелание ЕС включать в санкции нефтепровод... 15:26
Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине под давлением США 15:24
Правительство Белоруссии предложило временно изменить макрополитику 15:24
Bloomberg: Дания отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях 15:24
Симфонический оркестр выступил в старейшем трамвайном парке Санкт-Петербурга 15:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Полмиллиона предприятий Британии могут обанкротиться за несколько недель из-за роста цен

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alastair Grant/AP

Около полумиллиона малых и средних предприятий в Британии оказались под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен. Об этом заявил председатель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин МакТэг, передает The Guardian.

«Из 2 млн предприятий, у которых есть проблема с финансами, около 10% (200 тыс.), находятся в серьезных проблемах, а еще 300 тыс. остались недели до банкротства», — отметил МакТэг.

По его словам, повышение цен создало «бомбу замедленного действия» для британского бизнеса. Поэтому, без серьезной государственной поддержки бизнес страны может просто разориться, так как у предпринимателей нет резервов.

Он добавил, что сейчас нет проблем с тем, как происходит поддержка потребителей. Однако без допфинансирования бизнеса, огромная финансовая помощь, оказанная во время пандемии коронавируса, может быть потрачена впустую.

Ранее в понедельник The Times сообщила, что этой зимой шесть миллионов домохозяйств могут столкнуться с отключением электричества из-за спецоперации России на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть