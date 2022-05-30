Полмиллиона предприятий Британии могут обанкротиться за несколько недель из-за роста цен

Около полумиллиона малых и средних предприятий в Британии оказались под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен. Об этом заявил председатель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин МакТэг, передает The Guardian.

«Из 2 млн предприятий, у которых есть проблема с финансами, около 10% (200 тыс.), находятся в серьезных проблемах, а еще 300 тыс. остались недели до банкротства», — отметил МакТэг.

По его словам, повышение цен создало «бомбу замедленного действия» для британского бизнеса. Поэтому, без серьезной государственной поддержки бизнес страны может просто разориться, так как у предпринимателей нет резервов.

Он добавил, что сейчас нет проблем с тем, как происходит поддержка потребителей. Однако без допфинансирования бизнеса, огромная финансовая помощь, оказанная во время пандемии коронавируса, может быть потрачена впустую.

Ранее в понедельник The Times сообщила, что этой зимой шесть миллионов домохозяйств могут столкнуться с отключением электричества из-за спецоперации России на Украине.