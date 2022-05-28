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В Минпромторге заявили, что не все товары зарубежных компаний попадут под параллельный импорт

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил во время форума «Россия-Монголия», что не все товары зарубежных компаний попадут в список на параллельный импорт, сообщает РИА «Новости».

«Мы внимательно подошли по брендам. Иностранные компании, которые локализованы в России, гарантировали поставки и никуда не уходят, не стали подводить под параллельный импорт. Бренды, которые не производят и больше не завозят, мы включили в параллельный импорт», — сказал чиновник.

Газета «Известия» ранее сообщала, что российский бизнес уже начал тестовые закупки и продажи товаров в рамках параллельного импорта.

Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов допустил, что РФ в будущем может рассмотреть возможность расширения параллельного импорта на все товары и бренды. Он добавил, что конечный потребитель не несет никаких потерь от параллельного импорта. При этом утверждения о резком росте контрафакта после его легализации неверны. То есть параллельный импорт является завозом аналогичного товара. Контрафакт же сам по себе является подделкой.

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