Силуанов: в этом году Минфин ожидает до 1 трлн дополнительных нефтегазовых доходов РФ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что Минфин РФ рассчитывает получить до 1 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов в этом году, эти средства пойдут на соцвыплаты.

Он отметил, что раньше их частично направляли в резерв, в этом году они пойдут на дополнительные выплаты пенсионерам и выплаты семьям с детьми, а также на проведение спецоперации на Украине.

«Ресурсы для этого есть. И это в том числе дополнительные нефтегазовые доходы», — сказал Силуанов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак усомнился, что Евросоюз сможет заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет. По его словам, Европа способна сократить спрос на газ из РФ на две трети посредством диверсификации поставок топлива, использования альтернативных источников энергии, перехода на возобновляемые типы газа и так далее.