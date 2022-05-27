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В ближайшее время «Почта России» увеличит количество рейсов из Китая

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Почта России» планирует в ближайшее время нарастить количество рейсов из Китая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы компании.

Кроме того, «Почта России» хочет запустить альтернативные наземные авиамаршруты.

«В ближайшее время мы планируем увеличить количество рейсов из Китая. Также совместно с партнерами мы прорабатываем альтернативные наземные и авиамаршруты, чтобы обеспечить клиентам стабильную доставку», — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день грузовые самолеты службы доставки каждый день совершают до 10 рейсов из Китая. В распоряжении «Почты России» находятся российские грузовые самолеты ТУ-204С, которые способны перевозить до 28,5 тонны полезной коммерческой загрузки за один рейс.

Ранее 27 мая в пресс-службе «Почты России» сказали, что в 2022 году компания планирует выделить более 4 млрд рублей на повышение зарплат своих сотрудников.

В организации сообщили, что будет повышена нижняя граница уровня оклада. Так, ежемесячный доход сотрудников, получавших минимальные оклады, вырастет в среднем на 7,7%.

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