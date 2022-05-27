Минфин подготовил обновленную версию законопроекта «О цифровых валютах»

Министерство финансов России подготовило обновленную версию законопроекта «О цифровых валютах», который вводит положения регулирования рынка криптовалюты. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информацию одного из федеральных чиновников и других собеседников, знакомых с ходом обсуждения документа.

В проект внесли существенные дополнения. Минфин хочет ввести для легальных криптобирж и криптообменников обязанность сотрудничать с правоохранительными органами.

В документ добавили положение о разрешении использования криптовалют для оплаты внешнеторговой деятельности бизнеса. Платить можно будет за товары, услуги и интеллектуальную деятельность.

Также предлагают запретить рекламу нелицензированных криптобирж и криптообменников. Минфин разрабатывает документ вопреки позиции Центрального банка, который хочет запретить майнинг и оборот криптовалют.

Предыдущая версия проекта появилась в апреле. В ней цифровую валюту признали средством платежа, «не являющимся денежной единицей РФ».

24 мая РБК сообщило, что в Гocдуме рассмотрят новую версию зaкoнoпpoeктa, регулирующего мaйнинг криптовалюты в России.