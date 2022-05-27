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Минфин подготовил обновленную версию законопроекта «О цифровых валютах»

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Министерство финансов России подготовило обновленную версию законопроекта «О цифровых валютах», который вводит положения регулирования рынка криптовалюты. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информацию одного из федеральных чиновников и других собеседников, знакомых с ходом обсуждения документа.

В проект внесли существенные дополнения. Минфин хочет ввести для легальных криптобирж и криптообменников обязанность сотрудничать с правоохранительными органами.

В документ добавили положение о разрешении использования криптовалют для оплаты внешнеторговой деятельности бизнеса. Платить можно будет за товары, услуги и интеллектуальную деятельность.

Также предлагают запретить рекламу нелицензированных криптобирж и криптообменников. Минфин разрабатывает документ вопреки позиции Центрального банка, который хочет запретить майнинг и оборот криптовалют.

Предыдущая версия проекта появилась в апреле. В ней цифровую валюту признали средством платежа, «не являющимся денежной единицей РФ».

24 мая РБК сообщило, что в Гocдуме рассмотрят новую версию зaкoнoпpoeктa, регулирующего мaйнинг криптовалюты в России.

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