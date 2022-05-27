Польские компании ограничили продажу угля из-за отказа от российского сырья

Заместитель министра государственных активов Польши Петр Пызик сообщил, что польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России, передает РИА «Новости».

По его информации, жители столкнулись с проблемами при покупке угля, так как компании оказались не готовы к такому спросу на сырье, превышающему их возможности, и ввели ограничения на продажу, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему числу потребителей.

Пызик подчеркнул, что нельзя в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в шахтах Польши, однако польские производители планируют увеличить добычу угля в этом году на «около 1,5 миллиона тонн».

Польские СМИ сообщают, что к угольным складам страны выстраиваются длинные очереди.

В марте пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна отказывается от импорта российского угля. По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии. Позднее польские власти заявили о намерении до конца года отказаться от российских нефти и газа и призвали европейских соседей поступить так же как можно скорее.