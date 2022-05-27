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Польские компании ограничили продажу угля из-за отказа от российского сырья

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Заместитель министра государственных активов Польши Петр Пызик сообщил, что польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России, передает РИА «Новости».

По его информации, жители столкнулись с проблемами при покупке угля, так как компании оказались не готовы к такому спросу на сырье, превышающему их возможности, и ввели ограничения на продажу, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему числу потребителей.

Пызик подчеркнул, что нельзя в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в шахтах Польши, однако польские производители планируют увеличить добычу угля в этом году на «около 1,5 миллиона тонн».

Польские СМИ сообщают, что к угольным складам страны выстраиваются длинные очереди.

В марте пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна отказывается от импорта российского угля. По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии. Позднее польские власти заявили о намерении до конца года отказаться от российских нефти и газа и призвали европейских соседей поступить так же как можно скорее.

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