Курс евро на Мосбирже превысил 70 рублей

Впервые с 12 мая курс евро на Московской бирже превысил 70 руб. и составил 71,06 руб., сообщает ТАСС.

Таким образом курс евровалюты увеличился на 4,5% по данным на 10:14 мск.

Агентство добавляет, что рубль ослаб и по отношению к доллару. Курс американской валюты вырос на 2,33% достиг 66,78 руб.

Вчера, по данным к 16:05 мск, курс доллара увеличился на 4,86 руб. до 64,19 руб., евро — на 7,07 руб., поднявшись до 68 руб.

Ранее курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 руб. впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торговой площадки. Евро терял 6,19%, опускаясь до 58,93 руб., по данным на 16:22 мск. К 16:25 валюта ускорила снижение до 58,77 руб. (-6,45%). В то же время курс доллара снижался до 57,47 руб. (-4,59%).

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заверил, что в настоящее время самой выгодной валютой для россиян является именно рубль.

Экономист указывал, что раньше считал выгодным вложения в иностранные валюты, в том числе в юани, однако сейчас, по его словам, валютные вложения не имеют смысла — стоит осваивать другие инструменты для инвестиций.