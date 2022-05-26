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Ferrero потеряла десятки миллионов евро из-за скандала с появлением сальмонеллы в Kinder

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Global Look Press

Итальянский производитель шоколада Ferrero потерял десятки миллионов евро после скандала с появлением сальмонеллы в продукции марки Kinder. Об этом газете Le Parisien рассказал директор французского подразделения компании Николя Нейков.

«Мы потеряли 40% нашего оборота на Пасху, что для нас особенно болезненно. Общий финансовый ущерб составит несколько десятков миллионов евро», — заявил он.

Ferrero получила большее 150 тысяч запросов на компенсацию покупки товара. 90% запросов удовлетворили за счет скидок на последующие покупки продукции компании на общую сумму чуть менее €2 млн.

Нейков также сказал, что тем людям, которые попали в больницу или испытывали серьезные симптомы, компенсацию выплатят в индивидуальном порядке.

В апреле Ferrero обнаружила возбудителя сальмонеллеза на заводе компании в бельгийском городе Арлон. После этого, по словам Нейкова, предприятие утилизировало более 3 тыс. тонн продукции. Из расследования компании, по предварительным данным, следует, что источник сальмонеллы находился в фильтре резервуара со сливочным маслом.

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