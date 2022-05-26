Украина решила продлить соглашение с Венгрией об импорте газа до марта 2023 года

Украина решила продлить соглашение с Венгрией об импорте газа до конца марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании «Оператор ГТС Украины».

«Оператор ГТС Украины» договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии на Украину до 31 марта 2023 года», — отметили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что благодаря этому трейдеры газа могут бронировать новые квартальные мощности ради доставки газа для нужд страны.

22 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться, в частности с Украиной, сверхприбылью, которую она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ.

Прибыль польской государственной компании PGNiG более чем удвоилась в первом квартале по сравнению с годом ранее, составив 9,6 млрд злотых ($2,19 млрд).