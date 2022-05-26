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Сбер начал выпускать пластиковые бизнес-карты «Мир»

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Depositphotos

Корпоративным клиентам Сбера стали доступны дебетовые бизнес-карты «Мир» на пластиковом носителе, сообщает пресс-служба банка. А обладатели бизнес-карт без пластика теперь при желании могут дозаказать физический носитель.

Бизнес-карта «Мир» позволяет приобретать товары и услуги в интернет-магазинах различных стран, принимающих такие карты, переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц, копить бонусные баллы и конвертировать их в рубли в программе «Бизнес-кешбэк». Оформить такую карту предприниматель может за пару минут в интернет-банке СберБизнес.

«Мы оперативно отреагировали на изменение ситуации и предложили нашим клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — бизнес-карты платежной системы «Мир». Отмечу, что бизнес-карта — это удобный, оперативный и безопасный способ совершения покупок в корпоративных целях: расходы легко контролировать, бухгалтерии с ней намного проще работать, чем с наличными, такая карта незаменима в командировках, и к тому же по ней предусмотрен кешбэк», — рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Напомним, что в апреле этого года Сбер реализовал возможность заказа бизнес-карт «Мир» без пластика в офисах банка и интернет-банке СберБизнес. В июне станут доступны премиальная и кредитная бизнес-карты.

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