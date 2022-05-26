Кремль обвинил Запад в блокаде зерна на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинения в блокаде поставок украинского зерна.

«И наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что западные страны должны отметить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, препятствуют вывозу зерна.

Ранее в Госдепе заявили, что США не снимут санкции с России за обещания по экспорту зерна с Украины.

Россию обвиняют в провокации продовольственного кризиса — все из-за десятков миллионов тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины. В СМИ звучат предложения о создании морской коалиции, которая силой обеспечила бы безопасность судоходства в Черном море.

Почему для Запада так важно украинское зерно и как на угрозы может ответить Россия — в материале «Газеты.Ru».