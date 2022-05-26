Вице-премьер Борисов: РФ потратила 160 млрд рублей на отказ от импортозависимости в ОПК

Россия с 2014 года потратила 160 млрд руб., чтобы не использовать украинские и иностранные комплектующие в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на саммите «Промышленная политика в новых реалиях», передает ТАСС.

По его словам, потребовались серьезные усилия, чтобы уйти от зависимости от этих компонентов.

Политик отметил, что 160 млрд руб. — по-настоящему колоссальная сумма.

«Сравните, ежегодно мы тратим около 1,5 трлн на вооружение в среднем. Это дополнительно 10 процентов», — сказал Борисов.

Ранее Борисов сообщил, что новую государственную программу вооружения (ГПВ) планируют нацелить на создание нетрадиционных видов вооружения. К ним будут относиться вооружения направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта.

При этом вице-премьер обратил внимание, что власти РФ уже ведут системную работу, направленную на ускорение темпов и объемов импортозамещения.