В ЕП поинтересовались возможностью введения пошлин на энергоресурсы из РФ вместо эмбарго

Вместо эмбарго на энергоресурсы из России можно было бы ввести импортные пошлины. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Эуген Юрзица, передает RT.

Юрзица в своем обращении к ЕП поинтересовался, почему Европейский совет решил отказаться от применения пошлин в сфере импорта энергоносителей.

Депутат указал, что самым эффективным для Европы вариантом может стать введение пошлин, так как торговые запреты приводят к уменьшению поставок товаров и росту цен.

Он добавил, что прибыль от роста цен остается в стране-экспортере. Однако с введением пошлин, вырученные деньги от роста цен уже остаются в стране-импортере.

25 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новый пакет санкций против России можно согласовать до саммита ЕС, который пройдет 30-31 мая. Мишель добавил, что для реализации новых ограничений требуется диалог и «много политических усилий».