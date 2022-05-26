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В ЕП поинтересовались возможностью введения пошлин на энергоресурсы из РФ вместо эмбарго

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Вместо эмбарго на энергоресурсы из России можно было бы ввести импортные пошлины. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Эуген Юрзица, передает RT.

Юрзица в своем обращении к ЕП поинтересовался, почему Европейский совет решил отказаться от применения пошлин в сфере импорта энергоносителей.

Депутат указал, что самым эффективным для Европы вариантом может стать введение пошлин, так как торговые запреты приводят к уменьшению поставок товаров и росту цен.

Он добавил, что прибыль от роста цен остается в стране-экспортере. Однако с введением пошлин, вырученные деньги от роста цен уже остаются в стране-импортере.

25 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новый пакет санкций против России можно согласовать до саммита ЕС, который пройдет 30-31 мая. Мишель добавил, что для реализации новых ограничений требуется диалог и «много политических усилий».

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