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Немцев предупредили о риске попасть в зависимость от Китая

Neue Zurcher Zeitung: отказавшись от газа из РФ, Германия попадет в зависимость от Китая

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Markus Schreiber/AP

Обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок полагает, что ФРГ поставит себя в зависимость от Китая, отказавшись от энергоносителей из России.

Бок раскритиковал власти Германии за абсолютную приверженность отказам от атомных электростанций.

«После поспешного энергетического перехода вследствие аварии на реакторе в Фукусиме... теперь Берлин ставит себя в зависимость от китайских ветряков и солнечных батарей. Мудростью это не назвать», — пишет автор.

Не поддерживает Бок и планы Германии заменить российский газ на СПГ из Катара — из-за дороговизны и недостаточности инфраструктуры.

Он также указал, что предприятия Германии проигрывают конкуренцию китайским производителям из-за подорожания энергоносителей в результате введения антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что власти Германии планируют пойти на отчаянные меры в случае отказа России от поставок природного газа. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек собирается представить чрезвычайный указ, который позволит правительству вернуть электростанции, работающие на угле и нефти.

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