Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Калужской области 21-летний сын воспитательницы домогался 5-летних девочек... 20:30
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян 20:29
В Москве мужчину заподозрили в вымогательстве денег у женщин с сайтов... 20:28
Ананидзе заявил, что Глушакова незаслуженно обвинили в развале чемпионского состава... 20:25
Представитель Эрдогана: Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без выполнения... 20:21
В ООН заявили о возможной угрозе ядерной войны на Украине 20:16
Глава Пентагона призвал выпускников академии ВВС никогда не воровать 20:11
Московский школьник упал с гироскутера и застрял головой в металлическом заборе 20:04
Кадыров: военные России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк 20:04
Google отменила запуск нового устройства 20:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Голикова сказала, что из-за системы долговременного ухода появятся 500 тысяч рабочих мест

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Создание системы долговременного ухода за гражданами обеспечит появление до 500 тыс. рабочих мест. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания президиума Госсовета, пишет «Интерфакс».

«Это еще по сути создание новой отрасли экономики в России — системы долговременного ухода. При полной реализации этого проекта возможно, по нашим расчетам, создание до 500 тысяч новых рабочих мест как отдельной отрасли», — сказала она.

По словам Голиковой, новая отрасль поспособствует вливанию в бюджеты субъектов федерации дополнительных налогов, «поскольку существенную долю в оказании услуги занимает заработная плата».

Вице-премьер напомнила, что эксперимент по созданию системы долговременного ухода действует в 34 регионах вот уже пять лет.

В конце марта «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР), написал, что число рабочих мест в экономике России к концу 2022 года может сократиться на 2 млн. В ЦСР указали, что сокращение числа рабочих мест будет, в основном, в тех отраслях, которые зависят от импортных компонентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть