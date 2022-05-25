Голикова сказала, что из-за системы долговременного ухода появятся 500 тысяч рабочих мест

Создание системы долговременного ухода за гражданами обеспечит появление до 500 тыс. рабочих мест. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания президиума Госсовета, пишет «Интерфакс».

«Это еще по сути создание новой отрасли экономики в России — системы долговременного ухода. При полной реализации этого проекта возможно, по нашим расчетам, создание до 500 тысяч новых рабочих мест как отдельной отрасли», — сказала она.

По словам Голиковой, новая отрасль поспособствует вливанию в бюджеты субъектов федерации дополнительных налогов, «поскольку существенную долю в оказании услуги занимает заработная плата».

Вице-премьер напомнила, что эксперимент по созданию системы долговременного ухода действует в 34 регионах вот уже пять лет.

В конце марта «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР), написал, что число рабочих мест в экономике России к концу 2022 года может сократиться на 2 млн. В ЦСР указали, что сокращение числа рабочих мест будет, в основном, в тех отраслях, которые зависят от импортных компонентов.