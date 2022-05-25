Россия на 12% снизила добычу нефти в апреле относительно марта

Добыча нефти с учетом газового конденсата в России снизилась в апреле на 12,1% по сравнению с мартом. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию источника в отрасли, который знаком со статистическими данными.

Источник уточняет, что страна добыла в апреле 41,12 млн т нефти.

Отмечается, что в апреле 2022 года добыча снизилась на 4,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Сырья без газового конденсата Россия добыла в размере 37,9 млн т. Это также на 12,1% ниже, чем в марте, и на 4,8% меньше относительно показателей за аналогичный месяц 2021 года.

В среднем за сутки добыча нефти Россией в апреле составила 1262,47 тыс. т или 9,12 млн баррелей в сутки с коэффициентом баррелизации 7,22.

Россия имела право добыть в апреле (без учета конденсата) 10,436 млн б/с. Отставание составило почти 1,32 млн б/с. Сделка ОПЕК+ выполнена на 334%.

Накануне Bloomberg сообщило, что поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае выросли до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки. Аналитики компании Vortexa Ltd. отметили, что в мае 20 из 21 танкера, которые были загружены в порту Козьмино в Находке, направились в Китай.