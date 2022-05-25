Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобороны РФ показало пуск ракеты «Калибр» по военным объектам Украины 14:39
В Дзержинске спасли пенсионерку, которую внук на неделю запер на балконе 14:37
Военные Новой Зеландии обучат солдат ВСУ обращаться с британскими пушками 14:36
Шнуров пошутил над Галкиным в новом клипе «Ленинграда» 14:36
В Еврокомиссии заявили, что зависимость ЕС от российского газа возникла из-за... 14:32
Врач назвал два неожиданных полезных свойства репы 14:32
В Госдуме объяснили отмену возрастного предела для контрактников: «в военкоматах... 14:31
В Петербурге задержали оскорбившего Лукашенко сантехника 14:30
Стилист Басби назвала «бабушкины» модели одежды, которые старят 14:29
В ЦБ допустили, что с 2024 года будет обмен цифрового рубля на иностранную... 14:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Решение «СберБизнес.Транспорт» теперь доступно бизнесменам по всей России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт стало доступным для подключения предпринимателям со всей России, сообщает пресс-служба Сбера. Запущенное в начале года решение предназначено для бизнесменов, которые занимаются грузоперевозками.

СберБизнес.Транспорт подключается в интернет-банке СберБизнес и позволяет работать с грузоперевозками в формате одного окна. Из адаптированной под отрасль версии СберБизнеса предприниматели могут управлять заказами на перемещение грузов, автопарком предприятия, контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики.

«Решение СберБизнес.Транспорт представляет собой быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных. Мгновенный доступ к ключевым показателям, управление процессами, умные виджеты, разработанные с учетом специфики отрасли, и облегченный эргономичный интерфейс помогают снизить трудозатраты предпринимателя, сэкономить его время, снизить вероятность ошибок и оптимизировать бизнес-процессы предприятия», — рассказала директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

На данный момент решением для грузоперевозчиков пользуется уже более 3000 компаний, а ежедневно его пользовательская аудитория возрастает в среднем на 80-100 организаций. СберБизнес.Транспорт доступно для подключения всем пользователям интернет-банкинга СберБизнес, которая насчитывает 2,6 млн клиентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть