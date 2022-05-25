Решение «СберБизнес.Транспорт» теперь доступно бизнесменам по всей России

Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт стало доступным для подключения предпринимателям со всей России, сообщает пресс-служба Сбера. Запущенное в начале года решение предназначено для бизнесменов, которые занимаются грузоперевозками.

СберБизнес.Транспорт подключается в интернет-банке СберБизнес и позволяет работать с грузоперевозками в формате одного окна. Из адаптированной под отрасль версии СберБизнеса предприниматели могут управлять заказами на перемещение грузов, автопарком предприятия, контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики.

«Решение СберБизнес.Транспорт представляет собой быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных. Мгновенный доступ к ключевым показателям, управление процессами, умные виджеты, разработанные с учетом специфики отрасли, и облегченный эргономичный интерфейс помогают снизить трудозатраты предпринимателя, сэкономить его время, снизить вероятность ошибок и оптимизировать бизнес-процессы предприятия», — рассказала директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

На данный момент решением для грузоперевозчиков пользуется уже более 3000 компаний, а ежедневно его пользовательская аудитория возрастает в среднем на 80-100 организаций. СберБизнес.Транспорт доступно для подключения всем пользователям интернет-банкинга СберБизнес, которая насчитывает 2,6 млн клиентов.