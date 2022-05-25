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Сербия начнет складировать свой газ в ПХГ Венгрии ради стабильного снабжения зимой

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Global Look Press

Сербия договорилась о хранении 500 млн куб. м газа в венгерских хранилищах до конца июня ради стабильного снабжения будущей зимой. Об этом газете «Вечерне новости» заявил министр финансов Синиша Мали.

«Большая и важная весть для граждан Сербии, мы обеспечили хранилище на 500 млн куб. м газа, что обеспечит нам стабильность снабжения газом в течение следующей зимы», — отметил министр.

По его словам, венгерские хранилища будут заполняться до конца июня. При этом в октябре уже можно будет использовать 3 млн кубометров газа, затем 6 млн в ноябре и столько же в декабре, январе и феврале. И уже в марте можно будет использовать 3 млн кубометров газа.

17 мая министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна намерена снизить зависимость от российского газа на 40% в 2023 году при помощи поставщиков из других стран. Михайлович рассказала, что к осени 2023 года строители должны закончить газотранспортную связку между Сербией и Болгарией.

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