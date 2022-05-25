Центробанк пообещал, что карты «Мир» заработают еще в двух «туристических» странах

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор планирует договориться еще с двумя «туристическими» странами о приеме карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

«Помимо 10 стран еще 2 страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем летом уже достичь соглашения, как они будут постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты «Мир», — сказала она.

При этом Скоробогатова не стала уточнять, о каких именно странах идет речь.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Москва и Анкара договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах.

Также сообщалось, что Центробанки России и Китая обсудят использование «Мир» и UnionPay.