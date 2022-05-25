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«Роснефть» подтвердила, что предприятие в Ангарске готово потреблять 1 млрд кубометров газа

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Ангарская промышленная площадка, где у компании «Роснефть» находится нефтехимическое производство, готово потреблять 1 млрд кубометров газа ежегодно, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Иркутской области.

«В текущем году мы вновь запросили у крупных промышленных предприятий подтверждение готовности использовать природный газ. Недавно получили ответ от ПАО «Роснефть» о готовности принять газ на действующих производствах ангарской промышленной площадки в объеме свыше 1 млрд кубов. В работе еще несколько запросов», — рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, в июне 2022 года на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме с «Газпромом» планируется подписание программы газификации Иркутской области — предполагается расширение этой программы за счет газификации также Казачинско-Ленского и Киренского района, а не только Жигаловского района. Также с «Роснефтью» прорабатывается проект газификации городов Братск и Усть-Кут.

«Сегодня группа специалистов-экспертов работает по организации финансирования проектных решений газификации данных районов», — заявил Кобзев.

Ранее газ пришел еще в 1,5 тысячи населенных пунктов Подмосковья.

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