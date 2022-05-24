Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава ПМР Красносельский обвинил молдавских силовиков в причастности к теракту... 23:22
Фигуристка Косторная опубликовала фото с пивной кружкой на льду 23:08
Минобороны РФ: гуманитарная обстановка на территории Украины приближается... 23:04
ВС РФ откроют коридор к Черному морю для выхода иностранных судов из порта... 22:46
Шредер отказался выдвигать свою кандидатуру в совет директоров «Газпрома» 22:45
ООН наградила зимбамбийскую военнослужащую званием «Гендерный защитник... 22:42
Глава Минторга США Раймондо призвала изолировать Россию от преимуществ мировой экономики 22:42
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2022 года 22:41
Финляндия обыграла Чехию в матче ЧМ-2022 по хоккею 22:37
ВМС США решили сократить вредные выбросы в атмосферу 22:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

США запретили России обслуживать свой внешний госдолг

Минфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, следует из заявления на сайте американского ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <…>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск)», — указано в документе.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта — после заморозки части валютных резервов ЦБ России — выпустило отдельную лицензию, которая позволяла Москве платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений банкам США. С тех пор российский Минфин провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах. Срок действия этой лицензии, которую Минфин США не планирует продлевать, истекает 25 мая.

По данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России оставлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у страны 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

18 мая министр финансов США Джаннет Йеллен заявляла о маловероятности продления генеральной лицензии, которая позволяет России платить для обслуживания своего внешнего долга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть