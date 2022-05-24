США запретили России обслуживать свой внешний госдолг

Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, следует из заявления на сайте американского ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <…>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск)», — указано в документе.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта — после заморозки части валютных резервов ЦБ России — выпустило отдельную лицензию, которая позволяла Москве платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений банкам США. С тех пор российский Минфин провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах. Срок действия этой лицензии, которую Минфин США не планирует продлевать, истекает 25 мая.

По данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России оставлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у страны 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

18 мая министр финансов США Джаннет Йеллен заявляла о маловероятности продления генеральной лицензии, которая позволяет России платить для обслуживания своего внешнего долга.