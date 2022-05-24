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Американская автомобильная ассоциация сообщила, что цена бензина в США снова побила рекорд

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Andrew Kelly/Reuters

Стоимость бензина на автомобильных заправках в США снова обновила исторический рекорд, составив в среднем 4,598 доллара за галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает цены на топливо.

Цена галлона бензина марки Regular увеличилась на два цента по сравнению с предыдущим днем. Наиболее дорогим топливо оказалось в штате Калифорния. Там галлон топлива в среднем стоит 6,069 доллара.

В ассоциации сообщают, что стоимость дизельного топлива увеличилась до 5,549 доллара за галлон.

Год назад бензин в США стоил в среднем 3 доллара за галлон. Цена растет несколько последних месяцев на фоне повышения стоимости нефти. Особенно сильно топливо дорожает в последние недели, обновляя исторические максимумы.

В Белом доме рост цены на горючее объясняют последствиями спецоперации России на Украине. Западные страны вводят ограничения на закупки российской нефти. США полностью прекратили покупать российскую нефть и сжиженный природный газ.

В середине мая президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что в России могут снизиться розничные цены на бензин, если Евросоюз введет против страны нефтяное эмбарго.

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