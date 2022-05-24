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Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго до разрешения споров внутри ЕС

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посчитал контрпродуктивным обсуждение введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России до решения противоречий между членами сообщества, сообщает Financial Times, ссылаясь на письмо, направленое Орбаном председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

В письме было высказано предложение не обсуждать тему эмбарго импорта на следующей встрече глав государств и правительств стран ЕС.

«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно», — отмечается в письме.

В тексте отмечается, что это лишь подчеркнет наличие противоречий внутри ЕС и отсутствие реальной возможности их разрешения.

«Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета», — отмечается в документе.

Ранее Орбан заявил, что санкции против России эффективны «только на бумаге», на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. Об этом он сообщил во время речи после переизбрания.

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