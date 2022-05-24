В ЕС временно отменили пошлины на ввоз товаров с Украины

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в Twitter, что Совет министров экономики и финансов стран Европейского союза (Экофин) временно отменил пошлину на импорт украинских товаров.

«Министры ЕС согласовали временные торговые меры для Украины», — отметил чиновник.

Новая мера затронет допуск товаров с Украины в Евросоюз без взимания пошлин и квотирования импорта.

Ранее Домбровскис заявлял, что украинский кризис привел к существенному влиянию на экономику Евросоюза.

21 мая Financial Times написала, что в странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе из-за энергетической зависимости от РФ. По информации газеты, треть стран — членов ЕС столкнулись с двузначной инфляцией. Так, сильнее всего страдает Эстония, где за год потребительские цены увеличились практически на 19%.