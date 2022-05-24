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Объем несостоявшихся госзакупок в IT вырос на ₽27 млрд с начала 2022 года

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

С начала 2022 года в России не состоялось госзакупок на сумму 27 млрд рублей из-за ухода зарубежных вендоров и сложностей в логистике. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет электронной торговой площадки «РТС-тендер».

В сфере IT с 1 января по 15 мая 2022 года не состоялось 9,5 тыс. госзакупок на сумму более 27 млрд рублей. При этом за аналогичный период прошлого года не было совершено около 9 тыс. госзакупок на 24 млрд рублей, отметили в отчете.

Эксперты сошлись во мнении, что сумма сорванных госзакупок год к году выросла на 56%. В частности, это связано с уходом многих IT-специалистов и частичным закрытием иностранных проектов. При этом хороших программных решений, сделанных в России, сейчас мало. Кроме того, нет необходимого оборудования, поэтому за выполнение работ почти не берутся.

Аналитики посчитали, что основные риски кроются в инфляции. То есть подрядчик может потратить на работу больше, чем получит по контракту. При этом ситуация в этой сфере не изменится до конца года. Также ситуация осложняется сокращением бюджетов и сложностями в самом процессе госзакупок.

11 мая РБК, ссылаясь на свои источники, написал, что в правительстве обсуждают возможность для организаций из будущего рейтинга добросовестных налогоплательщиков в получении преференций при госзакупках.

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