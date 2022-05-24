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В США задумались о смягчении требований к бензину для снижения цен

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Власти США рассматривают возможность смягчения экологических требований для нефтепереработчиков с целью снижения цен на бензин. Об этом сообщает Reuters.

Согласно материалу, в отрасли может быть временно снято требование избегать дешёвых компонентов при производстве летнего бензина. Эта норма была введена для снижения выбросов в атмосферу, но теперь более актуальной проблемой стала растущая стоимость топлива.

Как напоминает Life.ru, такую практику власти США уже применяли, но по другой причине — для борьбы с дефицитом топлива. Пока решение о подобных временных мерах ещё не принято.

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