Глава Еврокомиссии выступила против срочного отказа от российской нефти

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против срочного отказа от закупок российской нефти. Об этом она сказала в беседе с телеканалом MSNBC.

По словам главы ЕК, если Брюссель «полностью и немедленно» откажется от нефти из России, президент РФ Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».

Она также указала, что Евросоюзу необходимо «мыслить стратегически», подходя к данной теме.

«Всегда надо искать правильный баланс с тем, чтобы слишком сильно не навредить нашей экономике, потому что она — наш самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что страны ЕС в настоящее время не могут согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

Введение нефтяного эмбарго против России в Евросоюзе активно обсуждают с начала мая, но пока диалог по этому вопросу не привел к консенсусу. В частности, соответствующий запрет блокирует Венгрия, настаивая на продлении периода перехода и/или вывода страны из ограничений. При этом отказаться от российской нефти полностью не готов не только Будапешт, но и ряд других государств, в том числе Болгария.