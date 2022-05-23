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Starbucks официально покидает российский рынок

Американская сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России

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Depositphotos

Американский владелец крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks Corp. объявил о решении уйти с рынка России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Корпорация больше не будет представлена на российском рынке, но продолжит оказывать поддержку двум тысячам сотрудников в России, включая выплаты в течение полугода и помощь с трудоустройством.

Ранее сообщалось, что Starbucks планирует ликвидировать российское юридическое лицо «Кофе Сирена», а также сократить персонал сети кофеен на территории Российской Федерации.

В марте Starbucks объявила, что закрывает свои кофейни в России. Тогда фирма приостановила поставки сырья в Россию и работу своих кофеен.

19 мая стало известно, что компания McDonald's, которая официально приостановила работу в России 14 марта, продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору. Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев заявил, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны сети.

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