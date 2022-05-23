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В МВФ заявили о худшем со времен Второй мировой войны состоянии экономики

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Yuri Gripas/Reuters

Состояние мировой экономики в настоящее время может быть худшим со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ).

«В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьезным испытанием со времен Второй мировой войны», — отметили в МВФ.

В фонде добавили, что это произошло из-за пандемии коронавируса, ситуации на Украине, а также угрозы изменения климата. Все эти факторы привели к росту инфляции, когда цены на продукты и энергоносители подскочили. Все эти причины легли тяжелой ношей на конечных потребителей.

В МВФ посчитали, что для разрешения сложившейся ситуации необходимо ослабить торговые ограничения. Тогда дефицит товаров постепенно нейтрализуется, а цены на продукты и другие товары снизятся. Кроме того, необходимо коллективное участие в решении проблемы задолженности стран, модернизации трансграничных платежей и изменении климата.

18 мая заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат завила, что потрясения для глобальной экономики еще не закончились. Прежде всего, экономические трудности связаны с продолжающейся пандемией коронавируса, событиями на Украине и замедлением экономического роста в Китае.

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