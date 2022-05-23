В BMW предупредили об остановке производства при прекращении поставок газа из России

Член совета директоров немецкой автомобильной компании BMW Милан Неделькович допустил, что производство в секторе может быть приостановлено в случае прекращения поставок природного газа из России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на такой случай BMW изучает возможность новых финансовых вложений в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях уменьшения зависимости от природного газа.

Неделькович уточнил, что на автопромышленность приходится около 37% потребления природного газа в ФРГ.

В настоящее время автопроизводитель изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с властями Германии по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).

«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», — сказал Неделькович.

Так, новый завод BMW в венгерском Дебрецене станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива, — за счет солнечной энергии.

Ранее сообщалось, что у BMW резко выросла прибыль на фоне спада производства.