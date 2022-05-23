Названы факторы, которые ослабляют доллар

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какие факторы ослабляют доллар, передает «Прайм».

По его словам, доверие доллару стало падать после того, как США стали использовать угрозы отключения от долларовой системы в геополитике. Ускорили этот процесс арест российских валютных резервов и введение санкций против России. В результате управляющие резервами, особенно в развивающихся странах, перестали считать американские гособлигации безопасными.

Еще один фактор уменьшения влияния доллара — это переход стран в торговле на национальные валюты. Например, Россия активно развивает торговлю газом в национальных валютах с Китаем, Индией и Турцией.

Кроме того, развитие цифровых валют на уровне государства, которые сейчас прорабатывают Китай, Россия и другие страны, упрощает переход на торговлю в национальных валютах и снижает зависимость от США.

Аналитик подчеркнул, что снижение влияния доллара будет происходить постепенно и может занять до 10 лет.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил укрепление рубля до показателей 2015 года.