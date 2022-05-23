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Названы факторы, которые ослабляют доллар

Аналитик Васильев считает, что санкции против России ослабили доллар

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какие факторы ослабляют доллар, передает «Прайм».

По его словам, доверие доллару стало падать после того, как США стали использовать угрозы отключения от долларовой системы в геополитике. Ускорили этот процесс арест российских валютных резервов и введение санкций против России. В результате управляющие резервами, особенно в развивающихся странах, перестали считать американские гособлигации безопасными.

Еще один фактор уменьшения влияния доллара — это переход стран в торговле на национальные валюты. Например, Россия активно развивает торговлю газом в национальных валютах с Китаем, Индией и Турцией.

Кроме того, развитие цифровых валют на уровне государства, которые сейчас прорабатывают Китай, Россия и другие страны, упрощает переход на торговлю в национальных валютах и снижает зависимость от США.

Аналитик подчеркнул, что снижение влияния доллара будет происходить постепенно и может занять до 10 лет.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил укрепление рубля до показателей 2015 года.

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