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FT: Саудовская Аравия намерена включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

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Dado Ruvic/Reuters

Саудовская Аравия хочет разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию. Об этом в беседе с изданием Financial Times заявил глава Министерства энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман.

Он указал, что на фоне неопределенности на рынке пока рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, «если будет спрос». По словам министра, если будет спрос, то ОПЕК+ нарастит добычу.

связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. «Определяющим фактором на рынке являются

Он также отметил, что мощности нефтеперерабатывающих заводов являются определяющим фактором на рынке.

«По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, а для устранения проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительствам следует поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.

Ранее стало известно, что члены ОПЕК+ в июне продолжат наращивать добычу на плановые 432 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК+ — это сообщество стран, которые не входят в Организацию государств-экспортеров нефти (ОПЕК), но сотрудничающих с ОПЕК и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта сырья.

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