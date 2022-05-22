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Австрия заморозила активы россиян на €254 млн

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Depositphotos

Австрия заморозила активы россиян в размере €254 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ORF.

Согласно данным Федеральной канцелярии, группа, возглавляемая Управлением государственной безопасности и разведки (DSN) при министерстве внутренних дел, заблокировала 97 счетов.

27 мая в стране заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.

Ранее Европейская комиссия сообщила, что общее число физических лиц и организаций, внесенных в санкционные списки ЕС с 2014 года, составило 1091 и 80 соответственно.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран, в том числе США, Япония, Канада и страны Евросоюза, ввели против России санкции, а также заморозили российские активы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку российских активов пиратством. По его словам, недружественные страны фактически ограбили страну.

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Санкции против России
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