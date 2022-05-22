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В Германии предложили ликвидировать газораспределительную сеть

Welt am Sonntag: в Минэкономики ФРГ предложили разобрать газовую сеть к 2045 году

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Global Look Press

Министерство экономики Германии собирается разобрать газотранспортную сеть к 2045 году в рамках декарбонизации и перехода на альтернативную энергетику, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По данным издания, на прошлой неделе статс-секретарь при министерстве экономики Патрик Грайхен провел встречу с представителями жилищно-коммунального комплекса. На ней он призвал составить план по демонтажу сетей. Также Грайхен назвал нереалистичной идею использовать сети для транспортировки зеленого водорода.

Если министерство экономики Германии осуществит свои планы, то это будет радикальным сокращением нынешней структуры энергоснабжения страны, сравнимым с поэтапным отказом от атомной энергетики и прекращением производства электроэнергии с помощью угля, говорится в материале. До сих пор считалось, что газопроводы будут продолжать использоваться и постепенно перейдут на транспортировку экологически нейтральных видов топлива, таких как водород, биогаз и синтетический метан.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план по отказу от долгосрочных газовых контрактов с Россией. Это связано с «зеленым» переходом после 2050 года.

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