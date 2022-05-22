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Глава Минфина Германии не поддержал предложение о конфискации активов россиян

Глава Минфина ФРГ Линднер не поддержал изъятие собственности россиян в пользу Украины

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Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью Financial Times, что страна считает возможным конфискацию активов россиян, но текущие предложения по этому вопросу несут определенные риски для Евросоюза, сообщает РИА «Новости».

«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — сказал он.

По мнению Линднера, бизнесменов из России стоит убеждать добровольно «внести лепту в выплату репараций Украине», однако необходимы предметные дискуссии внутри Евросоюза.

Ранее Линднер отмечал, что министры финансов стран «Большой семерки» обсуждали тему конфискации российского государственного имущества, но не пришли ни к каким решениям или конкретике.

До этого он заявил, что страны «большой семерки» могут закрыть краткосрочные потребности Украины в финансировании на фоне украинского кризиса. По его словам, G7 чувствует ответственность в данной ситуации.

Потребности Киева в финансировании оцениваются примерно в €15 млрд, по прикидкам МВФ, эти средства нужны Украине для выплат зарплат, пенсий и в целом поддержания экономики в течение трех месяцев.

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