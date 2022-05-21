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Associated Press написало, что европейцы шокированы ростом цен в магазинах

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Ситуация на Украине разогнала инфляцию в Европе и мире, цены на энергоносители, материалы и продукты питания растут невиданными десятилетия темпами, пишет Associated Press.

«Покупателей шокируют ценники в продуктовых магазинах и на бензоколонках. Счета за электроэнергию также достигли рекордных показателей», — говорится в публикации.

Основная причина роста цен — это подорожание нефти и газа. Инфляция в 2022 году достигнет 7% в 27 европейских странах.

Сотрудники магазинов в странах, которые расположены от Варшавы до Стамбула, говорят, что потребители стараются экономить на покупках, отказываются от мелочей, например, от свежесрезанных цветов. Кроме того, люди отказывают себе в покупке новой одежды.

«Мне приходится затянуть пояс потуже. Я покупаю фрукты и овощи, чтобы у моих детей было все, но сама не прикасаюсь к ним», — пожаловалась ABC News мать троих детей, проживающая в городе Место-Тоушков на западе Чехии, Ева Фуксова.

На этой неделе помощник президента России Максим Орешкин заявил, что по итогам текущего года инфляция в стране не превысит значения в 15%.

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