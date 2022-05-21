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Заявка «Газпрома» на транзит через Украину сократилась почти на 30%

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РИА «Новости»

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, 21 мая, по предварительным данным, упала почти на 30%. Это следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), которые приводят РИА «Новости».

Так, заявка сократилась до 45,7 миллиона кубометров против 63,7 миллиона кубометров днем ранее.

При этом по словам официального представителя компании Сергея Куприянова, «Газпром» подает транзитный газ через территорию Украины в объеме 45,9 млн кубометров в сутки.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 45,9 миллиона кубометров на 21 мая», — сказал он.

Купрянов уточнил, что заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена.

По данным «Газпрома», накануне объем прокачки составлял 62,4 млн кубических метров.

11 мая Украина перестала вести прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Причиной назвали территориальное расположение ГИС. Она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа на территорию Европы остался только один вход — ГИС «Суджа».

Представитель «Газпрома» тогда заявил о невозможности переноса всех объемов на «Суджу» по технологическим причинам. Одновременно заявили, что все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. Однако в целом 11 мая транзит российского газа через Украину резко снизился.

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